Polícia Civil encontra bingo clandestino e apreende 13 caça-níqueis em Poá

A Polícia Civil encontrou um bingo clandestino, na divisa entre Poá e Ferraz de Vasconcelos. Ao todo, 13 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Duas pessoas foram identificadas como responsáveis por administrar o local. De acordo com o delegado Alexandre Cavalca, a descoberta é fruto de uma investigação.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (25), na Avenida Lucas Nogueira Garcez, no Jardim Estela. Policiais civis investigavam o local há poucos dias. A suspeita de que algo estivesse ocorrendo no imóvel se deu por causa da intensa movimentação de veículos e pessoas.

Em poucos dias, a polícia conseguiu confirmar que o imóvel tratava-se de uma casa de jogos clandestinos. Ao todo, quatro policiais civis participaram da ação, além do próprio delegado que coordenou as investigações. “Foram dias de investigação. Os policiais Janildo, Jonas, Bruno e Alexandre, além do escrivão Renato, foram ao local e estouraram o bingo clandestino. Na hora, havia poucas pessoas”, disse Cavalca.

O delegado disse que duas mulheres se identificaram responsáveis pelo bingo. Os policiais também encontraram um jogador. A perícia também foi chamada ao local, já que daria andamento aos procedimentos padrões da Polícia Civil.

As três pessoas encontradas no bingo foram encaminhadas à Delegacia Central. Eles assinaram um Termo Circunstanciado (TC) de jogos de azar e foram liberados. Os caça-níqueis foram apreendidos.