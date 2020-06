Polícia Civil encontra cativeiro e prende quatro por roubo e sequestro

A Polícia Civil de Itaquaquecetuba prendeu três homens e apreendeu um adolescente, nesta segunda-feira, 15, na Vila Sônia, em Itaquaquecetuba. De acordo com o delegado Carlos Eduardo Chrispim, responsável pela investigação, um quinto indivíduo conseguiu fugir.

O grupo preso é acusado de roubar e sequestrar motorista e ajudante de caminhão, respectivamente, em Pindamonhangaba. As vítimas foram abordadas quando realizavam entregas de frutas.

Segundo Chrispim, depois de permanecerem reféns e serem libertados próximo ao pedagio da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), as vítimas foram até à Delegacia Central, para noticiar detalhes do assalto, como o modelo do portão do cativeiro, nome do cachorro dos ladrões, entre outras informações.

Investigadores realizaram buscas na Vila Sônia. Uma das vítimas também estava presente. Foi então que, ao verificarem na Rua Imirim, um imóvel batia com as características passadas.

“Quando policiais chegaram ao local, os indivíduos tentaram fugir. Apenas um escapou. As vítimas os reconheceram sem sombra de dúvidas”, contou Chrispim.

Segundo o delegado, o lucro obtido pelas vítimas não foi recuperado. O carro usado no crime foi apreendido, e a investigação deve prosseguir.