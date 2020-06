Polícia Civil flagra descarte irregular de medicamentos vencidos em lixo comum de Arujá

Um caminhão de lixo foi apreendido, nesta quinta-feira, 11, após policiais civis, do 4° Distrito Policial (DP) de Guarulhos, flagrarem sacos de lixo comum com diversos medicamentos vencidos. Segundo a investigação, o caminhão havia feito a coleta de resíduos comuns na Maternidade Dalila Ferreira Franco e do Pronto-Atendimento Municipal de Arujá. Segundo a Prefeitura, uma sindicância será aberta para investigar o caso. (Confira nota completa abaixo)

Dentre os medicamentos encontrados, haviam fracos de citrato de fentanila, medicamento utilizado para analgesia de curta duração durante o período anestésico. É importante reforçar que descarte de medicamentos vencidos deve seguir protocolos de saúde específicos.

Até o momento, a polícia não deu detalhes se alguém foi indiciado pelo crime. O caso será registrado na Delegacia de Arujá.



Outro lado