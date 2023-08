Polícia Civil identifica autor de assassinato de aposentado encontrado enterrado em sítio

A Polícia Civil de Santa Isabel identificou o autor do assassinato do aposentado Benedito Aparecido de Castro, de 68 anos, encontrado morto no dia 2 de agosto dentro de uma cova no sítio onde morava na Estrada do Ouro Fino – Rua do Comércio, na região rural de Ouro Fino, em Santa Isabel.

De acordo com a Polícia Civil da cidade, o vizinho - filho da ex-inquilina da vítima - confessou a autoria do crime. Para justificar a brutalidade do assassinato, ele disse ter feito pelo fato de o idoso ter importunado a irmã dele tempos antes, quando ambos foram apanhar frutas no quintal da vítima.

O aposentado foi encontrado em 2 de agosto pelo enteado dentro de uma cova no próprio sítio, após ficar dias desaparecido. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado no dia em que o corpo foi encontrado, o homem foi até o sítio após tentar contato por várias vezes com a vítima.

Acompanhado da sobrinha da vítima, ele entrou na residência quebrando o vidro da janela, abriu a porta e ambos começaram a procurar o idoso, que não foi encontrado. A casa estava vazia, porém organizada e sem vestígios de crime.

Do lado de fora da residência, o enteado da vítima começou a procurar o aposentado e, segundo o Boletim de Ocorrência, em determinado momento, encontrou um carrinho de mão com manchas parecidas com sangue.

Por conta da escuridão, o enteado resolveu aguardar até amanhecer para continuar as buscas. No dia seguinte (quarta-feira, dia 2 de agosto), o enteado retornou para o sítio para procurar o idoso. O Boletim de Ocorrência diz que o enteado percebeu que havia terra remexida em um brejo dentro do sítio. Ele, então, pegou uma pá e começou a cavar.

Em determinado momento da escavação, o enteado viu o tecido da calça jeans que o idoso usava. Em seguida, encontrou o corpo dentro da cova.

A Polícia Militar foi acionada e o local foi preservado. O enteado e a sobrinha da vítima foram conduzidos para a delegacia para prestar depoimento.

Para desvendar o caso, a Polícia Civil interrogou cinco pessoas apontadas como principais suspeitas de terem cometido o crime. O homem confessou ter matado o aposentado e apresentou a motivação para a Polícia.