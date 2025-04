Polícia Civil identifica suspeitos de latrocínio contra policial penal em Itaquá

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes identificou cinco suspeitos de latrocínio contra o policial penal Ednaldo Ricardo da Silva. Eles seguem foragidos. O crime aconteceu no dia 22 de março, por volta das 5h30 em Itaquaquecetuba.

Na oportunidade, o homem estava andando de moto pela Estrada Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, quando foi abordado por três motocicletas com cinco homens, todos armados, que anunciaram um assalto.

A vítima foi agredida e baleada após os suspeitos descobrirem que se tratava de um policial. Os homens levaram a arma de fogo da vítima e fugiram.

Após investigação, o SHPP identificou os cinco suspeitos, se tratando de três maiores de idade e dois adolescentes. De acordo com as informações do setor, os cinco suspeitos estavam realizando roubo com motos em Itaquá. Na data do latrocínio, inclusive, eles teriam cometido outros dois roubos.

O delegado do SHPP decretou prisão temporária dos três maiores de idade e expediu mandados de busca domiciliar, todos concedidos pela 2ª Vata Criminal de Itaquá. Em relação aos adolescentes, foram representados à Vara da Infância e Juventude de Itaquá busca e apreensão e pedido de internação.

Durante trabalhos após a investigação, o SHPP conseguiu apreender uma das motos utilizada no crime.