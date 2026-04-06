Polícia Civil intercepta carro de luxo com 118 kg de cocaína próximo ao Aeroporto de Guarulhos

A Polícia Civil apreendeu 118 quilos de cocaína em um carro de luxo que foi abordado na Praça Mamonas Assassinas, no Parque Cecap, nas imediações do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, no domingo (5). O condutor do veículo, de 31 anos, foi preso em flagrante.

Equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), realizavam patrulhamento na região conhecida pelo tráfico de drogas, quando desconfiaram da movimentação do veículo.

Quando os policiais desceram da viatura para realizar a abordagem, o motorista tentou fugir a pé, mas foi detido. Durante as buscas, foram encontrados 110 tijolos de cocaína no porta-malas, que totalizaram 118 quilos.

O veículo e as drogas foram apreendidos para a perícia. O condutor foi encaminhado à 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto de Guarulhos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas e será investigado para identificar a origem do entorpecente.