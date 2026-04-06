Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 06 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Polícia Civil intercepta carro de luxo com 118 kg de cocaína próximo ao Aeroporto de Guarulhos

Motorista tentou fugir, mas foi preso em flagrante

06 abril 2026 - 09h08Por Agência SP
Durante as buscas, foram encontrados 110 tijolos de cocaína no porta-malas, que totalizaram 118 quilosDurante as buscas, foram encontrados 110 tijolos de cocaína no porta-malas, que totalizaram 118 quilos - (Foto: Agência SP)

A Polícia Civil apreendeu 118 quilos de cocaína em um carro de luxo que foi abordado na Praça Mamonas Assassinas, no Parque Cecap, nas imediações do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, no domingo (5). O condutor do veículo, de 31 anos, foi preso em flagrante.

Equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), realizavam patrulhamento na região conhecida pelo tráfico de drogas, quando desconfiaram da movimentação do veículo.

Quando os policiais desceram da viatura para realizar a abordagem, o motorista tentou fugir a pé, mas foi detido. Durante as buscas, foram encontrados 110 tijolos de cocaína no porta-malas, que totalizaram 118 quilos.

O veículo e as drogas foram apreendidos para a perícia. O condutor foi encaminhado à 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto de Guarulhos, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas e será investigado para identificar a origem do entorpecente.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Itaquá apreende mais de 10 mil entorpecentes e prende 11 suspeitos durante a Páscoa
Polícia

GCM de Itaquá apreende mais de 10 mil entorpecentes e prende 11 suspeitos durante a Páscoa

Homem ataca mulher e é preso por violência doméstica em Jundiapeba
Polícia

Homem ataca mulher e é preso por violência doméstica em Jundiapeba

Adolescente é apreendido após tentar roubar o carro de uma senhora em Mogi
Polícia

Adolescente é apreendido após tentar roubar o carro de uma senhora em Mogi

Mulher morre após moto cair em ribanceira na Mogi-Bertioga
Polícia

Mulher morre após moto cair em ribanceira na Mogi-Bertioga

Carro é arremessado em córrego após batida em Mogi
Polícia

Carro é arremessado em córrego após batida em Mogi

Motorista dorme ao volante e acidente mata duas mulheres na Mogi-Bertioga
Polícia

Motorista dorme ao volante e acidente mata duas mulheres na Mogi-Bertioga