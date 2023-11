Polícia Civil investiga caso de corpo encontrado na Cachoeira Véu da Noiva, em Bertioga

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 27 anos, que teve o corpo encontrado na tarde desta quarta-feira (22) na Cachoeira Véu da Noiva, em Bertioga.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de encontro de cadáver. No local fizeram contato com a equipe do corpo de bombeiros, que relataram haver um corpo desaparecido desde a última terça-feira (21) e que uma equipe de busca tentou localizar o corpo.

O corpo foi localizado e encaminhado ao IML de Praia Grande/SP para exame necroscópico.

O caso foi registrado como morte suspeita (morte acidental) na Delegacia de Bertioga.