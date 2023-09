Polícia Civil investiga execução de homem a tiros na calçada de rua em Ferraz

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes iniciou as investigações que visam identificar e prender os autores do assassinato de um homem ocorrido na noite da última sexta-feira (1°) na Rua Raimundo Magrini, na Vila das Nações, em Ferraz de Vasconcelos.

Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado, com vítima e autores constando como desconhecidas. No entanto, populares disseram à Polícia que a vítima se trata de Nathan Gabriel de Oliveira, de 23 anos. O documento diz que policiais militares foram acionados para atenderem ocorrência de homem baleado na rua.

Ao chegarem no local do crime, os policiais constataram que a vítima já estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas constataram o óbito ainda no local.

No local, os militares apuraram que várias motocicletas passaram pelo local e efetuaram disparos contra o jovem. A investigação aponta que havia ao menos oito perfurações na vítima.

Uma perícia foi realizada e o SHPP foi acionado para investigar o caso. Até o encerramento do Boletim de Ocorrência, nenhum familiar havia ido até a delegacia para confirmar a identidade da vítima.

Foram requisitados exames no corpo da vítima, que foram realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Suzano. O caso foi registrado como homicídio consumado na Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos.