Polícia Civil investiga homem que teria esfaqueado amigo do filho em Palmeiras

A Polícia Civil investiga um indivíduo que teria esfaqueado um homem de 29 anos no Jardim Planalto, Distrito de Palmeiras, em Suzano. O crime teria ocorrido após uma festa e, segundo o Boletim de Ocorrência, foi motivado pelo fato de o pai não aceitar a amizade entre a vítima e seu filho.

O crime aconteceu na madrugada de 26 de março, mas a Polícia Civil informou nesta terça-feira (4) que o homem não foi preso ainda porque o caso está em fase de inquérito e a investigação aguarda os laudos sobre o crime.

De acordo com o documento, antes do crime, a vítima teria participado de uma festa com o filho do agressor, que tem 28 anos. Depois, o rapaz levou o filho da vítima para casa.

Ao chegarem na residência, foram recebidos pelo pai do jovem, que teria iniciado uma discussão. O documento – elaborado com base na declaração da vítima - diz que, durante o debate, ambos começaram a se agredir, quando o pai do jovem puxou uma faca e desferiu vários golpes na vítima (o amigo do filho do agressor). Ele foi atingido no peito, na parte traseira dos ombros, no pescoço, nos cotovelos e nos braços.

A vítima afirmou ainda que teria sido jurada de morte e que o pai de seu amigo “tem por hábito arrumar confusão e ameaçar os moradores do bairro com faca”.

O caso foi registrado no 1° Distrito Policial de Suzano. Apesar de ser investigado por tentativa de homicídio, o agressor ainda não é procurado.