Polícia Civil investiga maus-tratos a idosa de 91 anos em asilo de Ferraz

A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos a uma idosa, de 91 anos. Maria Garcia Berti foi derrubada de uma maca, após ser internada num asilo, em Ferraz de Vasconcelos. Ela está internada em estado grave, no Hospital São Marcos, após ter uma fratura no fêmur e na mandíbula. A Clínica Doutor Napoleão Laureano emitiu nota afirmando "estar prestando total assistência e informações aos familiares, bem como disponibilizou dois cuidadores, de forma que a idosa está sendo assistida e conta com companhia por período integral". A investigação sobre o caso será realizada pelo 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Margarida.

Segundo o neto da idosa, Vinícius Tiago Berti, após visita da família, a aposentada estava com lesões no rosto, braços e nas mãos. Além disso, a avó reclamava de fortes dores. Disse também que uma funcionária de plantão afirmou que o acontecimento havia ocorrido há três plantões anteriores, e a idosa teria ficado sem atendimento por 36 horas até a chegada da família.

"Ela estava precisando de cuidados especiais por conta da idade e, por isso, internamos ela nessa clínica. Quando vimos o descaso com minha avó, imediatamente acionamos o Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levamos ela para o hospital mais próximo", disse.

Laudo médico aponta que a idosa deverá passar por procedimento cirúrgico. Ela continua hospitalizada em estado considerado grave.

Em nota, a Clínica Doutor Napoleão Laureano disse também que a idosa teria caído sozinha, após se desequilibrar. O asilo afirmou que a paciente não foi empurrada ou derrubada por qualquer funcionário ao contrário do que foi dito. O texto frisa também que as "enfermeiras presentes no momento do acidente foram afastadas, pois estamos analisando sua conduta profissional", diz.

Confira nota na íntegra:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Sra. Maria Garcia Berti deu entrada em nossa instituição no dia 07 de maio de 2018, apresentando um quadro crítico tanto físico quanto mental, assim, ela contava com

assistência integral de duas enfermeiras, caso em que seu quadro clínico melhorou muito durante o período em que esteve internada em nosso Lar.



Quanto ao episódio, cumpre esclarecer que ela estava na cadeira de banho e, mesmo restringida para prevenção de queda (que já faz parte dos protocolos de segurança da casa), perdeu o equilíbrio e tombou

sozinha, não sendo de forma alguma empurrada ou derrubada por qualquer de nossas funcionárias, mas ao contrário, foi prontamente assistida por elas.



Infelizmente o episódio ocorreu no sábado, dia 01 de setembro, às 9h30 da manhã e conforme o prontuário das enfermeiras, elas não observaram qualquer hematoma ou edema. Entretanto, por conta da fragilidade da idosa, que conta com 91 anos de idade, apenas o laudo visual não bastou, de forma que ela se queixou de dores às 16 horas, sendo prontamente medicada.



No dia seguinte, domingo, dia 02 de setembro, às 14 horas, a paciente não estava mais se queixando de dor, mas com a visita de sua família, estes foram informados do que ocorreu no dia anterior e começaram a mexer em suas articulações, caso em que ela voltou a se queixar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela instituição.



Em decorrência disto, o Lar Dr.Napoleão Lauerano vem prestando total assistência e informações aos familiares, bem como disponibilizou dois cuidadores, de forma que a idosa está sendo assistida e conta com companhia por período integral.



Quanto às enfermeiras que estavam presentes no momento de seu acidente, estas foram afastadas, pois estamos analisando sua conduta profissional. O Lar Dr. Napoleão Laureano torce pela melhora da Sra. Maria e agradece o contato do Diário de Suzano.