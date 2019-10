Polícia Civil investiga mortes de ambulantes em posto de Itaquá

As filmagens do tiroteio em que três pessoas acabaram mortas, no último sábado, 12, em um posto de combustível, localizado às margens da Rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquaquecetuba, foram entregues, nessa segunda-feira, 14, ao Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

A gravação será peça fundamental para a análise da dinâmica do confronto. Investigadores da Homicídios de Mogi querem saber se os homens mortos, durante a troca de tiros, participaram do roubo. Informações iniciais apontam que eles eram, na realidade, ambulantes, que também voltavam do Santuário de Aparecida.

Uma imagem obtida pelo DS mostra um dos mortos segurando uma quantia em dinheiro, além do que, no banco de trás do veículo, haviam caixas de água mineral.

Até as próximas semanas, a polícia deve dar uma resposta sobre a verificação da gravação do dia do confronto. Segundo a investigação, os dois homens presos deverão ser ouvidos novamente. Isto porque, segundo apurou o DS, é possível de que um deles também seja ambulante.

ENTENDA O CASO

Dois guardas de Itapecerica da Serra voltavam de moto, com as respectivas companheiras, do Santuário de Aparecida, quando ao pararem para abastecer num posto de Itaquaquecetuba foram alvo de um roubo.

Ambos reagiram e trocaram tiros. Na ocasião, dois homens foram baleados e mortos em um veículo prata. Um terceiro foi preso no local.

O quarto suspeito foi capturado, na Santa Casa de Suzano, com um ferimento no pé.

A moto roubada levada durante o assalto foi encontrada no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo.