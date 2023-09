Polícia Civil investiga origem de incêndio que deixou um morto em Mogi

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes investiga a morte de um homem de 37 anos ocorrida na manhã de quinta-feira (7) na Rua Borges Vieira, na Vila Industrial, em Mogi das Cruzes. A vítima morreu em decorrência de um incêndio.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Renan Fernandes da Silva foi encontrado morto no interior da residência. O chamado com a Polícia Militar foi feito por volta das 5 horas.

Ao chegarem no local, os militares constataram que o Corpo de Bombeiros já havia controlado as chamas. A vítima foi identificada posteriormente.

Uma perícia foi realizada no local para dar início às investigações sobre o incêndio. Segundo o Boletim de Ocorrência, a princípio, não foi possível determinar o que teria iniciado as chamas.

No local, foi constatado que havia um sofá bloqueando a passagem da porta e impedindo a entrada e saída de pessoas do local.

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes e é investigado pelo 1° Distrito Policial da cidade.