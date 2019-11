Polícia Civil investiga roubo a prefeito de Poá

A Polícia Civil investiga o assalto ao prefeito de Poá, Gian Lopes (PL), no Jardim América. O chefe do Poder Executivo teve pertences pessoais e o veículo roubado, mas não ficou ferido. O caso foi registrado na tarde do último sábado (23).

Caso

O prefeito foi roubado após ter vistoriado as obras de reforma da Escola Municipal Antonio Carlos de Paula Souza. Segundo ele, ao sair da unidade foi abordado por suspeitos, que armados anunciaram o assalto.

Em nota, Gian Lopes ressaltou o trabalho da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), que atuaram no caso e recuperaram o carro roubado. "Agradeço a rápida atuação da PM, da nossa GCM e felizmente encontrei meu carro. A partir de agora fica a cargo da polícia para as devidas investigações".

Além disso, o prefeito agradeceu as mensagens recebidas. "Agradeço muito a Deus pelo livramento. Agradeço a preocupação de todos que me enviaram mensagens e não me pronunciei antes devida a correria das últimas horas. Seguimos em frente e Deus está sempre no controle de tudo", completou.