Polícia Civil prende 10 em central de golpes do 'falso advogado' em Suzano

A Polícia Civil desmantelou, na quinta-feira (26), uma base operacional usada como central de golpes do “falso advogado”, no Jardim das Flores, em Suzano. Na ação, dez suspeitos, com idades entre 18 e 48 anos, foram presos em flagrante.

As equipes chegaram ao endereço após denúncia anônima e flagraram os envolvidos em plena atividade criminosa. Durante a abordagem, alguns tentaram destruir aparelhos para ocultar provas.

Foram apreendidos 25 celulares, nove notebooks, cinco veículos e cadernos com anotações contendo roteiros usados nas abordagens às vítimas.

Segundo as investigações, o grupo convencia as vítimas de que tinham valores a receber em supostas ações judiciais e, a partir disso, solicitava pagamentos para a liberação do dinheiro. Os suspeitos utilizavam scripts prontos e uma base de dados com informações sensíveis, o que facilitava os golpes.

Os materiais apreendidos serão submetidos à perícia. Os dez suspeitos — nove homens e uma mulher — foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como estelionato e associação criminosa. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema.

16 presos pelo mesmo crime nessa semana

É a segunda vez nessa semana que a Polícia Civil encontra uma central de golpes. Na quarta-feira (25), 16 pessoas foram presas pelo mesmo crime em um imóvel na Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital.

Os investigadores da 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) foram averiguar uma denúncia anônima de que o local estaria sendo usado para a prática de golpes. No endereço, foi observado a movimentação de diversas pessoas entrando e saindo do imóvel. Um dos suspeitos foi abordado e indicou que no lugar funcionava uma central com vários notebooks e outros equipamentos.

No fundo do imóvel, os policiais flagraram diversas pessoas com computadores. Em um dos equipamentos, foi constatada uma conversa com um comprovante no valor de R$ 1,3 mil enviado por uma vítima. Em pesquisas, foi identificado um boletim de ocorrência feito em nome da autora constatando a fraude por meio do golpe do falso advogado.