Polícia Civil prende ajudante geral por latrocínio em mercado nove anos após o crime

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes prendeu, na noite de segunda-feira (24), um ajudante geral apontado pelas Investigações como um dos autores do assassinato de um comerciante ocorrido na noite do dia 29 de julho de 2014, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes. Ele já tinha a prisão preventiva decretada pela Justiça.

O homem se apresentou à Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes por volta das 20 horas de segunda-feira com seu advogado e permaneceu detido para a continuidade das providências judiciárias.

O caso

O crime aconteceu em um mercado, no distrito de Jundiapeba, e foi investigado como latrocínio consumado (roubo seguido de morte). Segundo o Boletim de Ocorrência emitido na época do crime (há nove anos), o homem - que hoje tem 37 anos - e outro suspeito invadiram o comércio em que a vítima estava. Eles trajavam toucas ninjas e levavam uma espingarda calibre 20.

Ao entrar no local, o homem que estava com a espingarda teria se aproximado da vítima e disparado à queima roupa no abdômen do homem. O tiro, segundo o registro, também feriu uma funcionária do local.

Em seguida, os criminosos foram até o caixa do estabelecimento e pegaram R$ 1 mil. Depois, ambos fugiram.

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investigou e desvendou o caso. As investigações prosseguiram até que fosse comprovado o envolvimento do ajudante geral no crime.

Ele resolveu se apresentar espontaneamente. Um Boletim de Ocorrência de captura de procurado foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi.