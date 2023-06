Polícia Civil prende criminosos que roubavam motos dando tiros para o alto em Suzano

A Polícia Civil de Suzano prendeu criminosos que roubavam e ostentavam motocicletas de alto valor. Os crimes aconteciam especialmente na região do Miguel Badra.

Os ladrões não tinham limites e cometiam os crimes em plena luz do dia. Em um dos casos, inclusive, vídeos gravados por motoristas na Estrada Governador Mário Covas Júnior, no acesso à Estrada do Mandi, no sentido Itaquaquecetuba, viralizaram nas redes sociais.

As imagens mostraram os criminosos atirando para o alto, tocando o terror em quem entrasse no caminho deles.

Em um dos casos, dois criminosos abordaram uma motocicleta com duas pessoas anunciando o roubo. Armado, o garupa ameaçou as vítimas, que caíram no chão. Elas foram agredidas, aterrorizadas e, depois, roubadas.

De acordo com a Polícia Civil, os indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas após as prisões. Eles foram indiciados e as prisões preventivas foram requisitadas à Justiça.