Polícia Civil prende cuidador suspeito de espancar, enforcar e assassinar mulher em Ferraz

Está preso o homem suspeito de matar uma mulher de 57 anos em Ferraz de Vasconcelos entre os dias 28 e 29 de abril deste ano. Wesley Batista se apresentou com familiares na Delegacia de Ribeira do Pombal, no norte da Bahia, e permaneceu detido.

Ele tem um mandado de prisão temporária expedido pela Comarca de Mogi das Cruzes e era considerado foragido. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes tinha a captura dele como prioridade. Ao se apresentar na delegacia no último dia 7, ele negou ter cometido o crime.

A Polícia Civil de Ribeira do Pombal informou que Batista está na delegacia e será transferido para o Conjunto Penal de Paulo Afonso, na Bahia. Ainda nesta semana, ele deve ser transferido para São Paulo e ser apresentado ao SHPP de Mogi para ser ouvido sobre o caso.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a Polícia Civil de Ribeira do Pombal acredita que a constante presença de policiais em um povoado da cidade durante dois dias fechou o cerco contra o suspeito, que optou por se apresentar.

As investigações do SHPP de Mogi apontam que Batista matou Gislene Mendes Pereira Borges porque ela descobriu que o homem teria causado um prejuízo de cerca de R$ 300 mil para a mãe da vítima. Ele era cuidador da idosa.

Segundo a Polícia Civil, Gislene foi junto com o suspeito até a cena do crime. Ela foi socorrer o filho, que é usuário de entorpecentes e supostamente estaria sendo ameaçado. A vítima chegou a fazer contato com familiares antes de ser morta, conforme aponta o Boletim de Ocorrência ao qual o DS teve acesso. Antes de ser assassinada, ela foi espancada e enforcada.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Batista, mas a versão será publicada assim que houver um posicionamento.