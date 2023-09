Polícia Civil prende dois em cumprimento de mandado por tráfico no Rio Abaixo, em Suzano

Policiais civis do 2° Distrito Policial de Suzano prenderam, na manhã desta terça-feira (26), dois homens de 21 e 27 anos por tráfico de drogas e associação ao tráfico. As prisões foram realizadas em um conjunto habitacional que fica no Rio Abaixo, região norte de Suzano, e ocorreram em cumprimento a mandado de busca e apreensão no local.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, as investigações iniciaram após policiais militares apreenderem drogas, uma arma e munições no local. Os policiais do 2° Distrito Policial de Suzano descobriram que o local era ponto do tráfico e instauraram um inquérito que apura o tráfico de drogas no conjunto habitacional.

Com a expedição do mandado, os agentes foram até o local e viram um dos investigados por uma fresta. O celular dele chegou a tocar, indicando que alguém poderia estar avisando sobre a presença da Polícia.

A porta foi arrombada e, dentro de uma das habitações, havia dois homens, que foram presos em flagrante. De acordo com a Polícia Civil, eles estavam na sala fazendo o “fechamento do tráfico”.

Segundo o documento, uma mulher ainda tentou impedir o cumprimento do mandado. Apesar disso, os policiais prenderam os dois homens e apreenderam drogas que estavam no local.

No interior do apartamento, os agentes localizaram 342 porções de maconha, 350 de cocaína e 44 porções de crack. Também foram localizados e apreendidos cinco celulares (três quebrados), diversas anotações alusivas ao tráfico, dois rádios comunicadores e R$ 300 em dinheiro.

Os indiciados tiveram as respectivas prisões preventivas decretadas e o Boletim de Ocorrência do caso foi registrado no 2° Distrito Policial de Suzano.