Polícia Civil prende grupo responsável por tentativa de execução de GCM

A Polícia Civil esclareceu uma tentativa de execução contra um agente da Guarda Civil Municipal (GCM), no mês de fevereiro deste ano, na região de Palmeiras, em Suzano. Na última quarta-feira (10), quatro autores foram presos e outros três foram identificados e são procurados.

O crime aconteceu durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, realizada pela GCM de Ribeirão Pires. Na ocasião, um membro da equipe foi rendido e agredido por criminosos, que o levaram para um barraco em uma comunidade.

O GCM era mantido no local, mas conseguiu fugir, após os suspeitos correrem ao ouvirem a aproximação de viaturas e sons de sirene. Ele teve ajuda de um popular para sair do local e foi socorrido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ribeirão Pires. Na ação, ele teve duas armas de fogo subtraídas.

Cientificada do ocorrido, a Polícia Civil, por meio do 1º Distrito Policial de Suzano, instaurou inquérito policial para investigar os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, roubo, sequestro e cárcere privado, tortura e tentativa de homicídio, resultando na identificação de sete autores, sendo um adolescente - todos reconhecidos pela vítima.

Foi solicitada a prisão temporária dos responsáveis, o que foi acatado pela Justiça. Na quarta-feira foi realizada operação, com apoio do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), resultando no cumprimento de quatro ordens judiciais.

Os detidos foram levados à delegacia para as devidas autuações, permanecendo à disposição da Justiça.