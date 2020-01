Polícia Civil prende primeiro suspeito de participar da morte de jovem em Poá

O primeiro suspeito de ter participado da morte de Vinicius Cieri Lima, de 19 anos, dia 19 de janeiro, em Poá, se entregou à Polícia Civil na madrugada desta quarta-feira, 29. Investigadores da Delegacia da cidade descobriram o paradeiro do indivíduo, na segunda-feira, 27, mas ele fugiu para uma região de mata, em Ubatuba, após resistir e trocar tiros.

De acordo com o delegado Eliardo Amoroso, o suspeito estava escondido na casa de uma familiar, no bairro Itamambuca, região de mata de Ubatuba. Policiais do Setor de Inteligência (SI) do distrito poaense descobriram que a casa ficava numa região afastada da cidade, próximo a mata.

Quando policiais chegavam à residência, o suspeito percebeu a movimentação e realizou, ao menos, três disparos contra a equipe. Houve confronto e o indivíduo fugiu para a mata. Ninguém foi ferido.

Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado. “Depois de fugir, o advogado dele nos procurou dizendo que ele (suspeito) queria se entregar. Retornamos e o prendemos”, destacou Jordão.

O delegado contou, ainda, que munições de calibre 32 foram encontradas na mala do suspeito, que estava na casa. A arma usada para o confronto não foi encontrada.

Em depoimento, o suspeito confirmou estar junto aos comparsas no dia da morte de Lima. A versão formal dele deve ser oficializado na segunda-feira, 3. Ele ficará preso temporariamente, em virtude de um mandado de prisão expedido pela Justiça poaense.

Agora, a polícia aguarda informações para encontrar os demais suspeitos. Qualquer informação pode ser enviada para o disque denúncia (181).

Entenda o caso

Os três indivíduos que participaram da tentativa de assalto em que terminou com a morte de Vinicius Cieri Lima, de 19 anos, no domingo, 19, em Poá, foram identificados pela Polícia Civil da cidade. Fontes ligadas ao caso divulgaram ao DS, que os bandidos são de uma comunidade localizada na região do Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo.