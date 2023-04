Polícia Civil prende procurado da Justiça por tráfico durante investigação no Jardim Revista

Um foragido da Justiça foi preso em flagrante pela Polícia Civil por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (3) no Jardim Revista, em Suzano.

A prisão aconteceu por volta das 14h30 durante investigações alusivas ao tráfico de drogas realizadas por policiais civis do 2° Distrito Policial de Suzano. Os policiais tomaram conhecimento de que uma casa possivelmente estava sendo utilizada para guardar, separar e distribuir drogas destinadas ao tráfico.

Os policiais, então, foram ao local e passaram a observar o movimento, até que viram um indivíduo chegando acompanhado de outros dois suspeitos.

Quando os policiais se aproximaram do local para abordar os homens, eles saíram correndo, mas um deles acabou sendo detido.

O homem, segundo as informações da Polícia Civil, já possuía mandado de prisão contra ele por tráfico de drogas.

Os outros dois indivíduos conseguiram fugir e seguem sendo procurados. Já o homem detido, foi levado para o 2° Distrito Policial de Suzano, onde foi autuado em flagrante.

Na casa, os policiais apreenderam 480 porções de maconha, 490 porções de cocaína e 750 porções de crack. Também foram localizados um revólver calibre 32 com capacidade para 8 disparos, com 4 cápsulas deflagradas; um celular Iphone; e diversas anotações aparentando tratar-se de contabilidade do tráfico.

A Polícia segue nas buscas pelos outros dois homens que estavam com o investigado.