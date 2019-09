Polícia Civil prende quadrilha de estelionatários em Poá

A Polícia Civil prendeu, no início da tarde desta terça-feira (17), uma quadrilha de estelionatários no Jardim Tereza Palma, em Poá. De acordo com policiais que investigam o caso, o grupo aplicou golpe em milhares de vítimas e estimam que conseguiram mais de milhões em dinheiro. O balanço final deve ser concluído entre esta terça e quarta-feira. A perícia está neste momento no local dos fatos.

Há mais de dois meses investigadores da Delegacia de Poá monitoravam a quadrilha. O golpistas realizavam atividades se passando por uma empresa de financiamento de empréstimo. Ofereciam empréstimos para aposentados e pensionistas.

Na tarde desta terça-feira, na Rua Voluntários da Pátria, avistaram um veículo, onde se encontravam três suspeitos. Entre eles estava uma mulher, que ao descer do carro foi abordada pelos investigadores. Os outros dois suspeitos foram detidos dentro de uma casa, em frente onde o veículo estava estacionado. Um quarto suspeito também foi encontrado no imóvel.

Questionados sobre os fatos, os suspeitos apenas disseram que não moravam no local e também não souberam informar quem era o proprietário.

No local, foram encontrados computadores, telefones, roteador, boletos, entre outros materiais usados para a prática do crime.