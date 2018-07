Polícia Civil prende quatro durante operação contra o tráfico em Itaquá

Quatro pessoas - três homens e uma mulher - foram presas durante operação da Polícia Civil contra o narcotráfico em Itaquaquecetuba. A ação foi desencadeada pelo 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby. De acordo com o delegado Eliardo Amoroso, as batidas foram em regiões distintas da cidade e culminaram com a apreensão de 1,5 quilo de entorpecentes - entre crack, cocaína e maconha -, dinheiro e grande quantidade de apetrechos para armazenar drogas.

As batidas policiais foram realizadas nessa quinta-feira (12). As ações são resultado de investigação iniciada há dois meses para identificar locais e traficantes específicos, que estariam vendendo ou armazenando grande quantidade de drogas.

Para o delegado, a investigação prossegue. Agora, a polícia tenta descobrir quem é o “gerente” do narcotráfico. E quais seriam suas conexões com os responsáveis por entregar e distribuir drogas na região.

“Foram três flagrantes, com quatro detidos. Um número bem satisfatório, pois, desta forma, inibimos a venda e a distribuição. Iremos continuar investigando, o que pode gerar outras eventuais prisões ao longo deste mês”, reforçou Amoroso.