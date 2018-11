Polícia Civil prende segundo suspeito de participar da morte de vendedor em Poá

Policiais civis prenderam, nesta sexta-feira (23), o primeiro suspeito direto no assassinato do vendedor Luis Henrique Camargo da Silva. A vítima foi morta, no domingo à tarde, em frente a namorada, no Jardim Medina, em Poá. De acordo com o delegado Alexandre Batalha, o homem dirigia a moto usada durante o crime. A Justiça decretou a prisão temporária de 30 dias.

Após a morte violenta, o suspeito fugiu para Capital. Acompanhado de um advogado, o bandido se apresentou na delegacia nesta sexta-feira. O delegado contou que o suspeito não quis dar nenhuma informação quanto ao dia do crime, tampouco se a morte do vendedor seria um latrocínio - roubo seguido de morte.

Com a ajuda de câmeras de monitoramento, a polícia identificou a moto usada pelos bandidos e prendeu o proprietário. "Conseguimos descobrir o dono da moto, o responsável por dirigi-la e, agora, a gente quer encontrar o terceiro suspeito", frisou.

Para Batalha, o terceiro indivíduo procurado é o responsável por atirar e matar a vítima. "Ele (suspeito preso nesta sexta-feira) não quis dar detalhes quanto ao paradeiro do comparsa. Disse que iria se manifestar na Justiça. Por isto, a gente não encerrou a investigação. Queremos encontrar e prender o último suspeito. Não descartamos nenhuma hipótese, inclusive a de que os bandidos o perseguiam, e a vítima tinha percebido", revelou o delegado.

Entenda o caso

O vendedor Luis Henrique Camargo da Silva, de 26 anos, foi morto em frente da frente da namorada. A morte violenta aconteceu em plena luz do dia, na Rua Gago Coutinho, no Jardim Medina, em Poá. Criminosos emparelharam e atiraram no rosto da vítima. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local.