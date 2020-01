Polícia Civil prende segundo suspeito pela morte de jovem de 19 anos em Poá

A Polícia Civil de Poá acaba de prender o segundo suspeito de envolvimento na morte de Vinicius Cieri Lima, de 19 anos, no dia 19 deste mês, em Poá. De acordo com o delegado Eliardo Jordão, o suspeito foi preso em Campinas, interior de São Paulo.

Investigadores da delegacia poaense conseguiram, por meio do Setor de Inteligência da Polícia Civil, descobrir o paradeiro do indivíduo horas após a prisão do comparsa.

Ele deve ser apresentado no distrito da cidade no início da noite desta quarta-feira.

Primeira prisão

Essa é a segunda prisão de um suspeito em questão de horas. O primeiro indivíduo se entregou, durante a madrugada, após permanecer escondido na mata. Ele foi encontrado na casa de parentes, em uma área de mata em Ubatuba. Na ocasião da prisão, o indivíduo reagiu e atirou contra os policiais.

Segundo a polícia, não houve confronto, uma vez que havia mais pessoas no local e risco de que algum inocente fosse atingido.

Agora, a polícia trabalha para prender o último suspeito. O foragido é quem atirou e matou Lima, após uma tentativa de roubo, na Vila Aurea, em Poá.

Mais informações sobre o paradeiro do último bandido podem ser enviadas ao disque denúncia (181).