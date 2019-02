Polícia Civil prende traficante próximo à escola no Jardim Colorado

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (27) um traficante que agia próximo à uma instituição de ensino na Rua Brasil Para Cristo, no Jardim Colorado, em Suzano. O local é conhecido por ser palco de frequentes ações das forças de segurança contra o narcotráfico.

Investigadores prenderam o suspeito a cerca de 20 metros da escola. Com o traficante, foi localizado uma mochila contendo porções de crack, cocaína e maconha. De acordo com a polícia, a prisão do suspeito é fruto de denúncias anônimas.

Mesmo com a ação das forças de segurança da cidade -- polícias Civil e Militar e Guarda Civil Municipal --, integrantes do crime organizado substítuem rotineiramente membros no local, com a finalidade de manter o ponto de venda de drogas ativo.

Segundo a polícia, o suspeito preso nesta tarde confirmou agir no local. Ele, porém, não indicou a quanto tempo está no local, tampouco o responsável por recrutá-lo. Uma investigação segue em aberto para identificar outros membros do crime organizado.