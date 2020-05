Polícia Civil prende três e apreende 17,5 quilos de drogas no Boa Vista

Três pessoas foram presas e 17,5 quilos de drogas apreendidas em um apartamento, na Estrada do Ribeirão, no Boa Vista, em Suzano, durante a tarde desta quarta-feira, 13. De acordo com o delegado Carlos Eduardo Chrispim, o objetivo da ação foi para capturar um grupo responsável por embalar e distribuir drogas na região.

O grupo era investigado há meses pela Delegacia de Itaquaquecetuba. Informações obtidas pelos investigadores deram conta da existência de um apartamento, localizado na região Norte de Suzano, o qual estava sendo usado para guardar, preparar, embalar e distribuir drogas.

No local, policiais encontraram uma jovem, de 23 anos. Ela permitiu a entrada no imóvel. Outros dois homens, de 26 e 32 anos, também foram encontrados.

De acordo com Chrispim, o apartamento estava repleto de drogas, como maconha e cocaína. Havia, ainda, produtos para embalar drogas em larga escala, como duas máquinas.

“Iremos prosseguir com a investigação, para localizar outros envolvidos na prática. Haverá novas fases da operação contra o tráfico de drogas”.

Os três presos irão responder por tráfico de drogas.