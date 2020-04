Polícia Civil prende principal matador de facção criminosa, e acredita que ele tenha feito mais de 100 vítimas

Uma megaoperação da Polícia Civil terminou com a prisão de um dos maiores matadores de uma facção criminosa, nesta quinta-feira, 30, em Itaquaquecetuba. Considerado responsável por mais de 100 assassinatos, o suspeito é conhecido como ‘Jagunço’, e foi capturado num imóvel na Rua Aurélio Perez, no Jardim Odete II.



A ação para capturar o criminoso foi por volta das 6 horas. Policiais encontraram o suspeito ainda dormindo. Assim que a equipe tática entrou no imóvel, o suspeito pôs a esposa em frente ao corpo, temendo que fosse ser atingido por algum disparo.

Essa é a terceira megaoperação para capturar o suspeito. A primeira fuga foi na Favela do Savoya. Na oportunidade, o 'jagunço' se vestiu de gari e pegou uma criança, para despistar a polícia. Depois, na segunda fuga, o suspeito protagonizou intensa perseguição de carro, bateu em vários veículos até abandonar a esposa grávida e uma filha e sumir.

Segundo a investigação, foram quatro meses apurando o paradeiro do maior matador em atividade da facção criminosa paulista. A maioria das vítimas eram desafetos do crime organizado, ou devedores. Entre as vítimas, a polícia acredita que ele tenha matado dois policiais, um bombeiro, além de mais de 50 rivais da facção.

Buscas continuam sendo realizadas para localizar e confirmar, ao menos, dois cemitérios clandestinos administrados pelo 'jagunço'. A investigação prossegue.

A investigação para prendê-lo foi realizada pela 8º Delegacia Seccional da Capital. Policiais interceptaram uma carta na qual haviam ordens para assassinar o delegado-geral da Polícia Civil e um Promotor.

O delegado Carlos Alberto Dacunha deve conceder coletiva à imprensa durante a tarde desta quinta-feira.