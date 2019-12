Polícia Civil prende um homem por homicídio e outro por tráfico em Mogi das Cruzes

Policiais civis do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes prenderam, nesta terça-feira (17), um homem, de 21 anos, envolvido no homicídio ocorrido no mês passado (novembro), na rua João Dela Torre, Vila Centro, em Ferraz de Vasconcelos.

As investigações descobriram que a vítima foi morta por denunciar o tráfico de drogas na região e, além disto, que o autor era envolvido com a comercialização dos entorpecentes.

Com as informações, os agentes do SHPP, juntamente com apoio do Setor de Investigações Gerais, Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) e Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), realizaram diligências para cumprir um mandado de prisão temporária em desfavor do criminoso, que foi detido no Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos.

Durante os trabalhos, a equipe da SIG localizou um comparsa do homicida com 13,5 quilos de drogas entre maconha e cocaína, além disto, foram encontradas diversas anotações envolvendo uma organização criminosa.

Todos os materiais, bem como três balanças e um celular, foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para perícia. O traficante, de 29 anos, também foi preso.

O autor do homicídio permaneceu à disposição da Justiça e o traficante indiciado por tráfico de drogas.