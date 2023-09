Polícia Civil prende 'Vovó do Tráfico' e o neto dela por venda de drogas em playground em Suzano

Policiais civis do 2° Distrito Policial de Suzano prenderam duas pessoas por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (22) em um apartamento que fica no Jardim Revista, região norte de Suzano.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, as investigações levaram cerca de 30 dias para serem concluídas. Tudo começou quando os policiais receberam informações de que drogas eram comercializadas em um playground do condomínio.

Com a constatação de que a denúncia era verídica, o 2° Distrito Policial de Suzano solicitou à Justiça mandado de busca no local, que foi cumprido na manhã desta sexta.

Ao chegarem no apartamento onde estavam as drogas, os policiais arrombaram a porta e encontraram os indiciados: uma idosa de 68 anos, conhecida como "Véia do Pó", e o neto dela, um homem de 23 anos. A companheira da idosa, uma mulher de 50 anos, também é investigada pela Polícia.

No local, a Polícia Civil apreendeu 1.727 porções de maconha, 1.580 porções de cocaína, R$ 580, grande quantidade de embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas, como eppendorfs e pequenos frascos de vidro e cinco aparelhos celulares.

A idosa e o neto dela receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia. Segundo o Boletim de Ocorrência, à Polícia, eles disseram que apenas guardavam as drogas em troca de dinheiro. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permaneceram detidos.