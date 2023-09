Polícia Civil procura dupla da 'gangue da batida' que agrediu e tentou roubar idoso em Suzano

A Polícia Civil de Suzano investiga e tenta localizar ao menos dois criminosos que tentaram roubar o carro de um idoso de 61 anos e de uma mulher de 51 anos. O caso aconteceu na última sexta-feira (15) na Rua Gonroku Yoshimoto, na região do Jardim Vitória, em Suzano, mas só foi comunicado à Polícia na segunda-feira (18).

Segundo o Boletim de Ocorrência, as vítimas disseram à Polícia que estavam transitando pela via quando dois criminosos se aproximaram e bateram na traseira do veículo onde o idoso e a mulher estavam.

Na primeira batida, ambos ignoraram. Porém, os ladrões bateram novamente no veículo das vítimas, que pararam o carro e desceram para ver o que estava acontecendo. Neste momento, os criminosos cercaram o veículo, sacaram armas de fogo e começaram a ameaçar as vítimas.

Em determinado momento, de acordo com o documento, os criminosos chegaram a jogar o idoso no chão e o agrediram. Em seguida, eles tentaram colocar o idoso no carro em que estavam, mas não conseguiram. Isso porque foram impedidos pelo movimento de veículos na rua e por um popular, que viu o que estava acontecendo e acionou a Polícia Militar.

Os criminosos fugiram sem levar nada. De acordo com o Boletim de Ocorrência, câmeras de monitoramento das vítimas podem ajudar nas investigações. O caso foi registrado como roubo tentado no Distrito Policial Central de Suzano.