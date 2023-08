Polícia Civil procura homem que atirou contra feirante durante roubo em Mogi

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes procura por um homem que teria participado de um roubo a três feirantes no último sábado (26) na Estrada Particular Nakashima, conhecida como Estrada das Torres, no bairro Chácara dos Baianos, distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes.

Segundo o Boletim de Ocorrência, dois dos três criminosos que participaram do roubo já estão presos. Eles são um homem de 31 anos e outro de 42 anos. Durante o assalto, o terceiro suspeito esqueceu o celular na cena do crime. Ele foi identificado e está sendo procurado.

As vítimas, de acordo com o documento, disseram à Polícia que pararam o caminhão para comprar verduras com produtores rurais quando dois indivíduos se aproximaram e anunciaram o roubo, rendendo os três feirantes – pai, de 39 anos, e seus dois filhos (um jovem, de 19 anos, e uma adolescente, de 16 anos). Foram roubados celulares das vítimas e R$ 2,5 mil em dinheiro.

Durante o assalto, um dos suspeitos atirou contra o feirante, acertando a vítima na região da virilha. Eles ainda, de acordo com o documento, abusaram da violência, agredindo o feirante com uma coronhada na região da cabeça e a filha dele.

A Polícia diz que um terceiro indivíduo também teria participado do crime, e que foi o responsável por aguardar à distância para realizarem a fuga. Assim que os ladrões fugiram, as vítimas acionaram a Polícia Militar, que iniciou as buscas. O carro dos suspeitos foi localizado na Avenida João de Souza Franco, em Jundiapeba.

Um deles (o que teria atirado contra o feirante) conseguiu fugir e segue sendo procurado. Os outros dois comparsas foram detidos. Um alegou ter dado carona, mas negou ter participado do crime. O outro, de acordo com a Polícia, admitiu participação no assalto. Ambos foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Mogi.

No total, a Polícia recuperou R$ 615 e três celulares (sendo dois das vítimas e um do foragido). O caso será encaminhado para o 4° Distrito Policial de Mogi, que dará sequência às investigações.