Polícia Civil procura por homem suspeito de matar amigo a facadas após acidente de trânsito

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) continua as buscas ao assassino do autonômo Maximilliano Gonçalves da Silva, em janeiro deste ano, na Estrada do Areião, no Jardim Maitê, em Suzano. De acordo com o delegado Rubens José Ângelo, responsável pelo caso, o suspeito do crime teve a prisão preventiva decretada.

A investigação sobre o caso descobriu que o crime foi motivado por uma discussão. Silva, que foi morto com, ao menos, 19 facadas, discutiu com um amigo devido o indivíduo ter colidido contra seu carro. A versão sobre a real motivação do crime foi dada justamente pelo próprio suspeito, que foi intimado a prestar depoimento, confessou o crime, mas acabou fugindo logo em seguida.

"Descobrimos que o autor teria pegado o carro da vítima e se envolvido num acidente de trânsito. Maximilliano passou a cobrá-lo, mas diante da recusa do pagamento, passou a ameaçar o foragido. Este, por sua vez, cansado das ameaças, resolver esfaquear a vítima", disse o delegado, que pontuou, ainda, ter ouvido a explicação do crime do próprio acusado.

Ângelo, porém, afirmou, em entrevista ao DS, que equipes da delegacia especializada continuam buscas para localizar o assassino do autônomo.

Entenda o caso

Maximilliano Gonçalves da Silva, de 40 anos, foi assassinado a facadas na Estrada do Areião, no Jardim Maitê, em Suzano, durante o sábado, 25. Peritos da Polícia Científica identificaram, ao menos, 19 perfurações, sendo a maioria na região do tórax da vítima.