Polícia Civil procura por quadrilha que aterrorizou e assaltou motociclista em Itaquá

A Polícia Civil de Itaquaquecetuba procura por quatro criminosos que aterrorizaram e roubaram um homem de 40 anos na manhã de terça-feira (19) no acesso à Estrada do Pinheirinho Velho, no Jardim Santa Rita, em Itaquaquecetuba.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, a vítima estava transitando pelo local de motocicleta por volta das 5 horas quando quatro bandidos em outras duas motocicletas se aproximaram e anunciaram o roubo.

Armados, os criminosos aterrorizaram a vítima e a obrigaram a entregar a motocicleta. Em seguida, os quatro fugiram levando a moto do homem.

A vítima foi até a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência. O caso foi registrado como roubo duplamente qualificado no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba e segue em investigação.