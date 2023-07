Polícia Civil realiza operação e prende três por roubos em Mogi

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes prendeu, na manhã desta terça-feira (18), três indivíduos apontados pelas investigações como autores de roubos de diversos tipos na cidade, incluindo a residências, pedestres e comércios.

A quadrilha foi descoberta após a Polícia reunir indícios que indicam a participação dos criminosos em roubos na cidade. As prisões foram realizadas por policiais civis do 2° Distrito Policial de Mogi, com o apoio de agentes de outros departamentos.

De acordo com a Polícia Civil, os membros da quadrilha agiam aterrorizando as vítimas com emprego de arma de fogo e, sob forte ameaça, obrigavam as pessoas a entregarem seus pertences.

A investigação acredita que ao menos mais dois indivíduos também façam parte da quadrilha. Eles, no entanto, teriam participação mais discreta no bando. A Polícia ainda está levantando os prejuízos causados às vítimas pelos criminosos.