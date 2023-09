Polícia Civil -SP abre inscrições para concursos com 3,5 mil vagas; salários chegam até R$ 12,9 mil

Começa nesta segunda-feira, 11, o prazo de inscrições para o novo concurso da Polícia Civil de São Paulo. Ao todo, estão sendo oferecidas 3.500 vagas para cargos de delegado, escrivão, investigador, perito e médico legista.

Todas as oportunidades do concurso público são destinadas a candidatos com nível superior completo. As carreiras de delegado e médico legista exigem diploma de nível superior em direito e medicina, respectivamente; já as de escrivão e investigador são destinadas a candidatos com nível superior em qualquer área; enquanto a de perito admite profissionais com nível superior em mais de 30 diferentes áreas.

As inscrições terão que ser feitas, exclusivamente, pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). O edital foi lançado, no último dia 1, no Diário Oficial do Estado (DOE). Este são os primeiros certames para estas carreiras desde janeiro deste ano.



“Nosso plano é cumprir aquilo que prometemos, de aumento salarial, de reforço do efetivo da polícia. Com concurso em andamento de 2,9 mil vagas, mais essas 3,5 mil, são 6,4 mil vagas para os policiais civis que vão contribuir e muito para proteger as pessoas do estado de São Paulo”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.



Para o delegado de 3º classe, serão 552 vagas, com salário inicial de R$ 15 mil. Já para a carreira de investigador e de escrivão, que terão 1.250 e 1.333 vagas, respectivamente, o salário inicial será de R$ 5,8 mil.



Já na Polícia Técnico-Científica, serão 116 cargos para preencher de médico-legista e 249 para peritos criminais, ambos com provimentos a partir de R$ 12,9 mil.



Os editais podem ser conferidos na íntegra no site da realizadora dos concursos que é a Fundação Vunesp clicando nesse link e também no DOE da edição do último dia 1, a partir da página 164, Executivo - Seção III - Concursos. As inscrições terminam às 23h59, horário de Brasília, do dia 10 de outubro deste ano.



Com o novo concurso, a previsão é de que os déficits nos efetivos da Polícia Civil e Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que estão, respectivamente, em 33,7% e 26%, caiam para 16,2% e 13,9%.