Polícia Civil tenta identificar vítima morta e jogada em córrego de Itaquá

O corpo de um homem foi desovado em um córrego, no cruzamento das ruas São José do Rio Pardo e São Caetano do Sul, no bairro Piratininga, em Itaquaquecetuba, durante a tarde desta quinta-feira, 14. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o encontro se deu após um morador flagrar bandidos parar um veículo e descartar o corpo.

O DS apurou que a Polícia Civil iniciou a investigação, para verificar se o corpo desovado pode ser de alguma pessoa desaparecida. Até o momento, a identificação não pôde ser feita. O Instituto Médico Legal (IML) de Suzano realizará exame para descobrir se há alguma marca de violência, como espancamento, facada ou tiros.

Localização

Segundo a GCM, um morador avisou agentes municipais alocados na Base Comunitária do Piratininga, por volta das 13h35. O relato dava conta de que um veículo tinha descartado um objeto grande no córrego. O teor da denúncia levantou suspeitas nos agentes, que foram até o local e encontraram o corpo.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para retirar o corpo do córrego. O local foi isolado e analisado pela Polícia Científica.