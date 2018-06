Polícia conclui investigações sobre latrocínio e homicídio em Suzano

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes concluiu que um adolescente, de 17 anos, é o autor do assassinato de José Adaildo de Jesus Piritiba, de 42 anos, em janeiro deste ano no Centro de Suzano. Além disso, o jovem participou do latrocínio (roubo seguido de morte) do estudante Sidney Barbosa do Valle, de 19 anos. A confirmação dos crimes foi possível, após a captura do adolescente, na Capital. Com ele, foi encontrado uma espingarda e um revólver – a segunda arma foi usada no roubo e morte de Sidney, ocorrido no dia 2 deste mês no Jardim Casa Branca.

Para o delegado do SHPP, Rubens Ângelo, a apreensão do adolescente põem fim numa carreira criminosa, e que poderia vitimar outras pessoas na região. Segundo ele, o jovem é frio e calculista. “Podemos ver que ele (adolescente) é um dos mais perigosos da região. Ao confessar o assassinato, foi bem tranquilo nas palavras. Sendo determinado quanto ao que iria fazer”, explicou.

Apenas 17 anos, mas uma ficha longa na polícia. Os crimes do adolescente não ficam apenas nas mortes. “No dia do latrocínio do Sidney, ele e os comparsas roubaram outros dois carros. É possível ser eles os responsáveis por assaltos na região do Casa Branca. Isto, porém, é algo que as investigações realizadas pelos distritos da área poderão responder”, disse Ângelo, ao afirmar que vai continuar investigando o roubo seguido de morte para identificar e capturar os foragidos.

O delegado também frisou que solicitará à Justiça o aumento da apreensão do adolescente. Caso o pedido seja aceito, é possível que o jovem fique internado na Fundação Casa até completar 21 anos.