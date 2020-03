Polícia continua buscas para localizar assassinos de secretário municipal de Ferraz

As buscas aos atiradores responsáveis pelo assassinato do secretário de Ferraz de Vasconcelos, Francisco Pereira de Brito, o Dr. Tico, continuam nesta terça-feira, 10. Policiais civis deverão voltar a cena do crime, além de realizar diligências em outras regiões, para tentar obter alguma imagem de um dos assassinos fugindo.

Segundo a investigação, o carro usado pelos atiradores era de um motorista de aplicativo. O veículo deve ser analisado pela Polícia Científica. Marcas de sangue foram vistas por várias partes do automóvel.

Policiais deverão diligências para tentar esclarecer qual teria sido o motivo para o assassinato. Até o momento, a principal linha da investigação é a de execução, mas nenhuma hipótese foi descartada.

ROUBO A MOTORISTA

O que a polícia sabe, por enquanto, é que o carro usado na ação foi roubado instantes antes de um motorista de aplicativo. E que acredita que um dos bandidos era conhecido da vítima, uma vez que ele teria atendido o chamado da pessoa.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista de aplicativo contou ter recebido respondido a uma viagem, que seria do Jardim São José, em Poá, até Ferraz de Vasconcelos.

Quando chegou ao município ferrazense, o motorista de aplicativo foi roubado por duas pessoas, que estavam com panos tampando o rosto. De acordo com o boletim, os bandidos falaram que iam usar o carro para roubar uma pessoa que 'tinha dinheiro'.

O motorista de aplicativo ficou mantido refém por cerca de uma hora. Uma pessoa ficou vigiando-o, com uma faca.

Depois de uma hora, os ladrões retornaram e entregaram o carro. A única orientação foi a de que não denunciasse. Eles fugiram levando o celular da vítima.