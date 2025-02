Polícia cumpre mandados de prisão domiciliar em investigação de homicídio em Itaquá

Seis mandados de prisão domiciliar foram cumpridos em Itaquaquecetuba e Guarulhos, nesta quarta-feira (12), pela Polícia Civil. A ação faz parte da investigação do assassinato de James Matheus de Souza, na manhã do dia 12 de dezembro de 2024, na Rua San Genaro, em Itaquá.

Na ocasião, a vítima foi encontrada morta dentro de um veículo com diversos disparos de arma de fogo. Segundo a polícia, a arma utilizada no crime seria um fuzil calibre .556. Uma câmera de segurança registrou a ação dos criminosos.

De acordo com o Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes, na ação desta quarta, os policiais encontraram dois simulacros de arma de fogo e quatro aparelhos celulares. Segundo a investigação, o homicídio está relacionado a dois grupos de criminosos que atuam em Itaquá. Os grupos teriam cometido diversos homicídios no município e em Guarulhos. O SHPP informou que, anteriormente, prendeu parte da quadrilha e aprendeu duas pistolas 9 mm e esclareceu, no total, cinco crimes cometidos pelos dois grupos.

As investigações prosseguem a fim de identificar o autor do assassinato de James Matheus de Souza. A ação contou com apoio das unidades policiais da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.