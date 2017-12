Polícia descobre em ferro velho esquema para furto de combustível da Petrobras

A Polícia Militar (PM) descobriu nesta terça-feira (26) um esquema de furto de combustíveis da Petrobras. O local funcionava num ferro velho, localizado na Rua Doutor Artur Sabóia, no bairro Cidade Boa Vista, em Suzano. Para a polícia, o comércio era um disfarce para poder subtrair o produto da estatal.

O esquema foi descoberto depois de uma denúncia anônima. Os PMs flagraram duas pessoas no terreno em que o combustível era subtraído. A princípio, a polícia acredita que ambos suspeitos ficarão presos em flagrante, já que a operação criminosa para furtar o produto estava em pleno funcionamento no momento da ação policial.

Segundo a polícia, o combustível era subtraído de um duto da Petrobras, que passa pelo bairro. O líquido era retirado por meio de uma mangueira, a qual despejava dentro de um caminhão usado para armazenar o produto. Uma equipe da Petrobras deve analisar quantos litros foram furtados.

A PM disse, ainda, que a perícia deve confirmar qual era o combustível subtraído do local. Tudo indica que seja nafta, um derivado utilizado para a formulação de gasolina. A ocorrência será apresentada no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.