Polícia descobre ferro-velho clandestino em Mogi

O Semae Mogi das Cruzes e a Secretaria Municipal de Segurança prestaram apoio à Polícia Civil numa operação que resultou na identificação de um ferro-velho clandestino que servia como ponto de receptação de diversos materiais, entre eles hidrômetros que haviam sido furtados. A ação, realizada na noite de quarta-feira (04/03), resultou no fechamento do estabelecimento, multa e prisão de um suspeito.

A pedido da polícia, que investigava furtos dos equipamentos de medição do consumo de água, a autarquia levantou os endereços das ocorrências deste ano e constatou grande concentração dos crimes em Braz Cubas e bairros próximos, como Vila Lavínia e Chácara das Flores.

A operação liderada Polícia Civil, na noite de quarta, contou com a participação de equipes da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas.

O responsável pelo imóvel foi autuado por não ter alvará de funcionamento. As atividades foram paralisadas e as irregularidades geraram multa de R$ 52.189,26, em razão da constatação de produtos provenientes de furto e sem comprovação de procedência.

O suspeito foi conduzido ao 2° Distrito Policial, em Braz Cubas, onde foi confirmada a prisão em flagrante.

“Agradeço ao empenho da Polícia Civil em solucionar um crime que traz tanto prejuízo ao Semae e à população. Destaco também o apoio das equipes do Semae e da Secretaria Municipal de Segurança”, afirma o diretor-geral da autarquia, José Luiz Furtado.

“Esta atuação demonstra o compromisso dos órgãos de segurança para responsabilização dos envolvidos nos crimes de furto e receptação, contribuindo de forma efetiva para o esclarecimento e combate a este tipo de ocorrência”, completa o secretário municipal de Segurança, coronel Gilberto Ito.



O que fazer em caso de furto de hidrômetro

O Semae informa que o furto de hidrômetros causa prejuízos financeiros à autarquia (devido à necessidade de reposição dos equipamentos) e provoca transtornos aos moradores, como vazamentos e falta d’água, sobretudo em imóveis sem reservatório. O Semae enumera algumas providências a serem adotadas pelos consumidores:

Ao perceber que o hidrômetro foi furtado, a primeira ação a ser tomada é entrar em contato com a autarquia imediatamente, pelo telefone 115, e relatar o ocorrido ao(à) atendente. É necessário informar o número do cadastro, que fica na parte superior direita da conta de água.

A partir das informações passadas pelo morador, é aberta uma ordem de serviço para reposição do registro/hidrômetro furtado e também, se necessário, o reparo do cavalete.

No momento em que o consumidor faz o contato com o Semae, ele é orientado a registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia e enviar cópia do documento para o e-mail atendimento@semae.sp.gov.br. Desta forma, não há custos para o morador pela reposição do hidrômetro.

Se o cliente não tiver como enviar o boletim de ocorrência por e-mail, também pode apresentar o documento em uma das unidades de atendimento presencial da Prefeitura.

Para evitar furtos, a autarquia adota caixas-padrão lacradas, de forma que o equipamento não fique exposto. São dois lacres: um no hidrômetro e outro na caixa-padrão.

É importante destacar que o Semae é vítima dos furtos e que ações como a descoberta do ferro-velho, feita pelos órgãos de segurança pública, são importantes para prender os autores desse tipo de crime e inibir a ocorrência.