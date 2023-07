Polícia detém dois por roubo de moto no Jardim Portugália, em Suzano

A Polícia Militar deteve, na tarde de domingo (16), dois indivíduos flagrados roubando uma motocicleta na Avenida Major Pinheiro Fróes, no Jardim Portugália, em Suzano. Na tentativa de abordagem, um dos indivíduos apontou o revólver que portava em direção aos policiais, que revidaram. Ninguém ficou ferido.

Na sequência, um dos suspeitos fugiu um com a motocicleta das vítimas e deixou para trás a moto que ocupavam, uma Honda CG/160. Já o segundo infrator, fugiu a pé sentido Poá.

A moto levada pelo infrator, uma Yamaha MT azul, foi localizada abandonada por uma equipe da Guarda Civil Municipal de Suzano na Alameda Armando Alcântara, no Jardim Imperador.

O indivúduo de 18 anos, que fugiu a pé, possui anotações criminais por roubo. Após a fuga, ele foi detido por equipes que chegaram em apoio à Rocam. Com ele, os policiais encontraram, dentro de uma bolsa, o celular de uma das vítimas e a arma usada no roubo, um revólver calibre 32 municiado, além de um dos cartuchos picotado.

As vítimas disseram aos policiais que foram surpreendidas pelos infratores que anunciaram o roubo e, enquanto pegavam seus pertences e se preparavam para sair com a motocicleta, foram surpreendidos pela voz de abordagem dos policiais que estavam no contra fluxo da via.

Quando o indivíduo se negou a obedecer a ordem e decidiu apontar a arma em direção aos policiais, os militares dispararam.

Enquanto os envolvidos na ocorrência eram ouvidos, o segundo indivíduo compareceu no distrito policial alegando que sua moto, uma CG 160, havia sido roubada. Ele tentou se eximir de responsabilidade penal, mas o comparsa já havia declarado os detalhes do crime.

Com isso, ambos foram autuados em flagrante. A motocicleta CG foi apreendida para exames periciais e a Yamaha restituída ao proprietário.