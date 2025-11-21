Polícia detém suspeito de furto na Vila Urupês, em Suzano

Um homem de 31 anos, suspeito de furtar diversos objetos da residência de uma vizinha na Vila Urupês, em Suzano, foi detido nesta segunda-feira (17). O crime aconteceu no domingo (16).

Segundo a polícia militar, a vítima, moradora de Guarulhos e proprietária do imóvel em Suzano, relatou ter notado a falta de duas televisões, duas bicicletas, um aparelho Home Theater e um botijão de gás durante uma visita no local.

Ao solicitar imagens de câmeras de monitoramento de uma vizinha, ela identificou o morador ao lado, com outro suspeito, retirando os objetos da residência.

Ainda no dia do furto, a vizinha que tinha as imagens de segurança devolveu à vítima os televisores danificados, as bicicletas e o botijão de gás.

Na segunda-feira (17), a vítima encontrou o suspeito que, ao ser questionado sobre o Home Theater, fugiu entrando em um veículo de transporte complementar. A mulher localizou uma viatura da PM e solicitou ajuda.

Os policiais realizaram buscas e abordaram o suspeito, que confessou o furto. No Distrito Policial Central de Suzano, ele indicou que o aparelho estava em sua residência e pediu que a mãe entregasse o item à vítima.

O homem foi liberado, sendo investigado por furto e dano.