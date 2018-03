Polícia detém suspeito de integrar 'contabilidade do crime organizado'

A Polícia Militar (PM) prendeu neste fim de semana um dos responsáveis de integrar a lista da “contabilidade do crime organizado” em Itaquaquecetuba. Este suspeito tinha a única função em mexer com o dinheiro da venda de drogas do Jardim São Manoel e bairros adjacentes. Ao todo, foi apreendido R$13,8 mil.

A ação para prendê-lo ocorreu nesse domingo (11), na Rua Vicente Celestino. Os policiais da Força Tática patrulhavam pelo bairro, quando desconfiaram de um indivíduo. Logo na abordagem, o suspeito afirmou ter ligações com o crime organizado do bairro. E que agia na facção com a contabilidade do tráfico de drogas.

Por ter dito que tinha dinheiro de modo ilícito em casa, os policiais o levaram até o local. Lá, foi localizado grande quantidade de dinheiro e cadernos com anotações sobre a movimentação de dinheiro e drogas.

Segundo a Polícia, o homem foi levado ao distrito central, mas acabou sendo liberado. Sobretudo, o suspeito devera continuar a ser investigado sobre outras possíveis ligações com o crime organizado.