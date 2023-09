Polícia detém três por assaltarem jovem a caminho do trabalho em Mogi; dois são menores

Um jovem de 19 anos foi assaltado e teve seus pertences levados por três indivíduos – sendo dois deles menores de idade – na manhã de terça-feira (19) na Rua Francelino Rodrigues, no Jardim Universo, em Mogi das Cruzes.

Segundo as informações do Boletim de Ocorrência, a vítima disse que estava transitando pela via indo para o trabalho quando três indivíduos se aproximaram e, armados com um revólver, o obrigaram a entregar tudo o que tinha, fugindo em seguida.

A vítima acionou a Polícia Militar, que iniciou as buscas pelos suspeitos. Os policiais chegaram a localizar o trio na Rua Benedito Sérvulo Santana, mas ao verem a viatura, todos fugiram.

Apesar da fuga, os três foram detidos. Um deles – um homem de 23 anos – chegou a jogar a arma em uma escola infantil durante a fuga. A vítima disse à Polícia que foi ele quem apontou o objeto. Um dos adolescentes, de 15 anos, também durante a fuga, dispensou um boné com o celular da vítima em um terreno baldio. O outro adolescente, de 16 anos, levava uma tesoura quando foi abordado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os três confessaram à Polícia Militar que roubaram a vítima. Eles foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, onde o homem detido permaneceu preso e os dois menores apreendidos. O caso foi registrado como roubo, ato infracional de roubo e corrupção de menor.