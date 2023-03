Polícia encontra arma falsa dentro de mochila de adolescente em escola de Suzano

A Polícia Militar apreendeu uma arma falsa na mochila de um adolescente de 14 anos dentro da Escola Estadual Professor Geraldo Justiniano de Resende Silva, que fica na região central de Suzano. O caso aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (15).

Segundo o Boletim de Ocorrência, o chamado com a Polícia foi feito por volta das 13 horas. Os militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de pessoa em posse de arma de fogo.

Chegando ao local, os policiais encontraram a arma falsa na bolsa do adolescente. O jovem disse aos policiais que o simulacro era do pai dele, que havia falecido, e que emprestou a um segundo adolescente, que o devolveu por um terceiro adolescente . O jovem que devolveu o revólver não sabia do que se tratava, conforme aponta o Boletim de Ocorrência.

Os familiares dos adolescentes foram chamados até a Delegacia para buscar os adolescentes. A arma falsa foi apreendida pela Polícia Civil, que ainda não tem informações concretas se o objeto foi usado para ameaças ou para algum crime.

O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Suzano e segue em investigação. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que assim que a equipe gestora tomou conhecimento, acionou a Policia e os responsáveis.

Disse também que a vice-diretora da unidade acompanhou os estudantes até a Delegacia para registrar Boletim de Ocorrência e que o caso será registrado na Plataforma Conviva (Placon).

Ainda no documento, a pasta informou que as atividades presenciais da unidade seguem normalmente. "A Diretoria de Ensino de Suzano e a equipe gestora estão à disposição da comunidade escolar para esclarecimentos".

ATUALIZADO EM 16/03/2023 ÀS 14H31