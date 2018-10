Polícia encontra aves em situação de maus tratos em Suzano

A Polícia Militar Ambiental encontrou, nesta sexta-feira (5), 49 aves da fauna silvestre em situação de maus tratos, sendo três delas já em extinção. Além disso, outros seis galos e cinco galinhas estavam igualmente engaiolados.

Os animais foram localizados em uma casa da Rua José Luís Moreira, na Vila Maluf, em Suzano.

A equipe chegou ao imóvel após denúncia. Os animais presos estavam espalhados pela casa, em gaiolas localizadas na garagem, corredor e no interior da residência.

O caso foi encaminhado à Delegacia do Meio Ambiente (Dicma), em Mogi das Cruzes. As aves foram levadas ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (Cras). E, depois, serão soltas no Parque do Tietê.

Multa

Segundo a polícia, o responsável por enjaular os animais foi multado em R$ 436 mil.