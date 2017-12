Polícia encontra base clandestina de combustível desviado da Petrobrás em Itaquá

Uma base clandestina que armazenava combustíveis desviados de tubulações da Petrobrás foi encontrada nesta sexta-feira (15) em Itaquaquecetuba. Um caminhão tanque abastecido com 30 mil litros do líquido foi flagrado saindo de uma chácara, localizada na Rua Oswaldo Cruz, no Jardim Cristiane. De acordo com a Polícia Militar (PM), o local também era usado para guardar mangueiras e engates de válvulas, que são utilizados para a extração de combustível.

A descoberta aconteceu durante a madrugada. Mas, a informação sobre o fato somente foi divulgado no final da tarde desta sexta. A Polícia Militar (PM) informou que, a princípio, os policiais envolvidos na ação faziam o patrulhamento na região, quando flagraram um caminhão tanque saindo de uma chácara. Os PMs suspeitaram de que pudesse estar ocorrendo alguma atividade criminosa. O motorista do caminhão percebeu a desconfiança e tentou fugir, mas não obteve êxito.

À PM, o suspeito não soube dar detalhes sobre a origem do carregamento. Assim, ele apenas informou que saiu de uma base clandestina de combustível. Os policiais também encontraram outro caminhão do mesmo porte. Uma segunda pessoa foi abordada na ocasião.

Segundo a polícia, a chácara foi verificada. Lá, os policiais encontraram equipamentos usados para furtar combustível, bem como um galão com grande quantidade de líquido inflamável. Equipes da Petrobrás foram chamadas e confirmaram que todos os objetos eram usados para furtar tubulações na cidade.

Até o momento, a polícia não confirmou se, de fato, os dois indivíduos ficaram detidos. Mas afirmou que o caso será registrado no 1º Distrito Policial (DP) do Caiuby.