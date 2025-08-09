Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Polícia encontra 'casa bomba' ao atender ocorrência de violência doméstica em Suzano

Policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano atenderam a uma ocorrência inicialmente registrada como violência doméstica

09 agosto 2025 - 18h58Por de Suzano
Polícia encontra 'casa bomba' ao atender ocorrência de violência doméstica em SuzanoPolícia encontra 'casa bomba' ao atender ocorrência de violência doméstica em Suzano - (Foto: Divulgação/PM)

Na manhã deste sábado (09), policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano atenderam a uma ocorrência inicialmente registrada como violência doméstica, na Rua Nelson Teixeira de Campos, em Suzano.

No local, a solicitante informou que havia drogas dentro da residência. Durante a vistoria, foram encontrados entorpecentes, embalagens e balanças de precisão. O suspeito, Rodrigo Oliveira Moreira, foi conduzido ao Distrito Policial Central de Suzano, juntamente com uma testemunha. A perícia foi acionada para o local.

A ocorrência foi registrada como tráfico de entorpecentes.

