Polícia encontra 'casa bomba' ao atender ocorrência de violência doméstica em Suzano - (Foto: Divulgação/PM)
Na manhã deste sábado (09), policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano atenderam a uma ocorrência inicialmente registrada como violência doméstica, na Rua Nelson Teixeira de Campos, em Suzano.
No local, a solicitante informou que havia drogas dentro da residência. Durante a vistoria, foram encontrados entorpecentes, embalagens e balanças de precisão. O suspeito, Rodrigo Oliveira Moreira, foi conduzido ao Distrito Policial Central de Suzano, juntamente com uma testemunha. A perícia foi acionada para o local.
A ocorrência foi registrada como tráfico de entorpecentes.